Россиянам рассказали о новой отметке в паспорте

Любой россиянин может бесплатно внести запись о своем идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) в основной документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщила депутат Государственной думы Юлия Дрожжина.

Парламентарий пояснила, что соответствующее право граждан закреплено правительственным постановлением № 32 от 22 января 2002 года. Для этого необходимо обратиться в отделение Федеральной налоговой службы, занимающееся работой с физическими лицами. Основой для внесения штампа служит информация из ЕГРН. Хотя заявитель может предоставить имеющееся свидетельство или уведомление о постановке на учет, это не является обязательным требованием, поскольку инспектор в любом случае сверит данные по реестру.

«Отметка об ИНН в паспорте не заменяет само свидетельство, однако она действительно может упростить ряд процедур: оформление гражданско-правовых договоров, сделки с недвижимостью, подтверждение сведений о доходах (в том числе при назначении пенсии), а также проверку данных при подаче документов», - подчеркнула депутат.

Решение добавить ИНН в паспорт — сугубо добровольное, и этот шаг является лишь дополнительным инструментом для оперативного подтверждения персональных данных, заключила эксперт.

