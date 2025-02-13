Россиянам рассказали о последствиях употребления слоек с ртутью

По словам специалиста, отравлениями занимаются в отделениях токсикологии и случаи с ртутью — не новая проблема, с которой могут поступить пациенты. Чаще на больничной койке оказываются дети, но их в большинстве случаев удачно лечат. Для действительно губительных последствий в организм должно попасть действительно огромное количество ртутных шариков.

Чернышова вспомнила о случае, когда в организм попало 15 граммов ртути. Человек оказался в реанимации, но его также успешно вылечили и выписали спустя две недели.

По своей сути ртуть не всасывается в кишечнике, а остается и начинает отравлять организм. Как отметила врач, опаснее всего пары ртути: чем концентрированнее — тем опаснее. Именно с вдыханием связано до 90% интоксикаций. Это способно привести к поражению дыхательной системы и почек, вызвать почечную недостаточность и ухудшение самочувствия.

Напомним, что что в Москве два человека обратились в больницу после употребления слоек: в них обнаружили шарики с веществом, похожим на ртуть. Началась проверка инцидента, о котором отчет запросил глава СК РФ.

Ранее биохимик Ходос назвал вероятные причины попадания ртути в пирожки в Москве.