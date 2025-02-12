Биохимик Ходос перечислил вероятные причины попадания ртути в пирожки в столице

По словам биохимика Александра Ходоса, ртуть могла попасть в выпечку при неаккуратном обращении с термометрами на производстве. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что технологи на производстве использовали ртутные термометры, которые при работе с пищей нужно применять в защитных кожухах — металлических стаканах.

По мнению ученого, в целом металлическая ртуть при попадании в пищу не несет большой опасности для человека, куда больший вред несут пары ртути.

Он отметил, что даже попасть в помещение, где была разлита ртуть, на несколько минут или даже на пару часов не очень страшно».

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