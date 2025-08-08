Россиянам рассказали про сбор подберезовиков и правила их обработки

С середины июля в российских лесах начинается сезон подберезовиков — одних из самых популярных и узнаваемых грибов. Эти дары леса универсальны в кулинарии, но требуют особого подхода при сборе и приготовлении. Агентство URA.RU выяснило , как и где собирать самые вкусные грибы.

Подберезовики образуют симбиоз исключительно с березами, поэтому искать их нужно в березовых рощах или возле отдельных деревьев. Лучшее время для сбора — утро после теплого дождя. Грибы часто «прячутся» в траве и листве, поэтому стоит внимательно осматривать местность вокруг деревьев. Важно помнить: собирать грибы можно только в экологически чистых районах, вдали от дорог и промышленных зон.

Настоящий подберезовик имеет светлую ножку с темными чешуйками и трубчатую (не пластинчатую) структуру под шляпкой. Главные отличия от несъедобных аналогов:

Приятный грибной аромат.

Мякоть на срезе может слегка синеть, но не выделяет сок.

Отсутствие горького вкуса (проверяется лёгким касанием языка к срезу).

Подберезовики — низкокалорийный продукт (всего 20 ккал на 100 г), богатый белком, клетчаткой и микроэлементами. Они содержат калий, полезный для сердца, и железо. Однако диетолог Лариса Никитина предупреждает, что нельзя давать грибы детям до трех лет, а беременным следует есть с осторожностью. Суточная норма для взрослых — не более 150 г.

Перед приготовлением грибы нужно подвергнуть обработки. Очистить от мусора (но не мыть) и проверить на червивость. Для длительного хранения подходят сушка, заморозка и маринование.

Свежие грибы хранятся в холодильнике не более 2 суток. Из них получаются ароматные супы, жаркое и начинки для пирогов. Главное правило — обязательная термическая обработка не менее 20 минут.

Ранее сообщалось, что в Якутии спустя пять дней спасли из леса грибника, пившего воду из луж.