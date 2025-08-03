Пропавший в якутской тайге пенсионер-грибник встретил спасателей фразой из трех слов

Пенсионер из Якутии провел в лесу несколько суток без еды и воды. Он ушел за грибами и в назначенный час не вернулся домой. Об инциденте со ссылкой на источники в республиканской МЧС передает телеканал РЕН.

Дозвониться до пропавшего родственники не смогли и забили тревогу, ведь мужчина страдает серьезными проблемами со здоровьем.

Спасатели и волонтеры четыре дня искали грибника по тайге и, к счастью, нашли. Ослабшего пенсионера вывели из чащи и передали медикам.

В службе спасения Якутии добавили, что мужчина на крики не отвечал, поскольку их не слышал.

"Передвигается с трудом, даже говорит с трудом, настолько ослаб. Увидев нас, воскликнул :" Наконец-то меня нашли! ", а потом долго не мог общаться. Мы дали ему попить, только через какое-то время он смог говорить. Рассказал, что пытался есть ягоды, пил воду из луж", - рассказал спасатель Альберт Ноев.

Мужчина добавил, что рядом с местом, где нашли пенсионера, заметили медвежьи следы.