Пропавший в якутской тайге пенсионер-грибник встретил спасателей фразой из трех слов
В Якутии спустя пять дней спасли из леса грибника, пившего воду из луж
Фото: [Зеленый мох покрывает землю в лесу/Медиасток.рф]
Пенсионер из Якутии провел в лесу несколько суток без еды и воды. Он ушел за грибами и в назначенный час не вернулся домой. Об инциденте со ссылкой на источники в республиканской МЧС передает телеканал РЕН.
Дозвониться до пропавшего родственники не смогли и забили тревогу, ведь мужчина страдает серьезными проблемами со здоровьем.
Спасатели и волонтеры четыре дня искали грибника по тайге и, к счастью, нашли. Ослабшего пенсионера вывели из чащи и передали медикам.
В службе спасения Якутии добавили, что мужчина на крики не отвечал, поскольку их не слышал.
"Передвигается с трудом, даже говорит с трудом, настолько ослаб. Увидев нас, воскликнул :" Наконец-то меня нашли! ", а потом долго не мог общаться. Мы дали ему попить, только через какое-то время он смог говорить. Рассказал, что пытался есть ягоды, пил воду из луж", - рассказал спасатель Альберт Ноев.
Мужчина добавил, что рядом с местом, где нашли пенсионера, заметили медвежьи следы.