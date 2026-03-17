Россиянам разрешили платить за воду в обход посредников: как отдавать меньше

Жители многоквартирных домов могут перечислять средства за коммунальные услуги напрямую организациям-поставщикам. Как пояснили в Госжилинспекции, такая схема распространяется на платежи за водоснабжение, отопление, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами, пишет prokazan .

Главный плюс подобного подхода заключается в минимизации финансовых угроз. При возникновении трудностей у управляющей компании деньги жильцов не зависают на ее счетах, а сразу поступают к ресурсникам. Это позволяет избежать накопления долгов перед поставщиками и, как следствие, риска отключения дома от жизненно важных систем из-за недобросовестности посредников.

Однако переход на прямые выплаты невозможен без волеизъявления жильцов. Инициативу необходимо вынести на общее собрание собственников. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины участников. Подсчет голосов ведется пропорционально площади принадлежащих им помещений. После оформления протокола его копию в десятидневный срок следует направить выбранному поставщику ресурсов.

Оплачивать квитанции разрешается любыми доступными методами. Важно помнить о сроках: внести плату за истекший месяц необходимо до пятнадцатого числа следующего.

Добавим, что с 1 марта также вступили в силу некоторые нововведения в жилищно-коммунальной сфере. Корректировкам подверглись сроки внесения отдельных платежей, а также расширен перечень обязательной информации, размещаемой в государственной информационной системе ГИС ЖКХ.