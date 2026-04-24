Россиянам в декрете разрешили брать больничный при работе по совместительству

С 26 апреля в России начинает действовать норма, которая позволяет родителю, находящемуся в декретном отпуске, сохранять право на больничный лист и соответствующее пособие, если в этот период он трудится у другого страхователя. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

15 апреля Министерство здравоохранения РФ утвердило актуализированные правила и порядок оформления листков нетрудоспособности в стране. Кроме того, теперь получать больничный смогут и самозанятые граждане.

«С 26 апреля вступают в силу поправки к приказу Минздрава, согласно которым родитель в декретном отпуске сможет сохранить право уходить на больничный и получать пособие по нетрудоспособности, если он в этот период работает у другого страхователя», — пояснил Леонов.

Парламентарий также уточнил, что мать или отец, воспитывающие ребенка в декрете, смогут совмещать уход за ним с дополнительной занятостью в другой организации, не теряя при этом возможности оформить оплачиваемый больничный в случае своей болезни.

Леонов подчеркнул, что семьи с детьми особенно остро нуждаются в любой поддержке, и в первую очередь — когда на них обрушивается болезнь.

«Факт того, что будет сохранена возможность выйти на больничный, имея подработку в декрете, — это гарантия того, что семья не останется без поддержки в случае болезни, а родитель сможет уделить внимание ребенку и своему здоровью, не опасаясь финансовых потерь», — заключил депутат.

