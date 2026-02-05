Россияне массово готовятся к Масленице: блины, гости и традиции

Согласно исследованию сервиса Авито, с которым ознакомилась « Газета.Ru », около 80% россиян планируют принять участие в праздновании Масленицы в 2026 году. Большинство собираются печь блины — такую цель поставили 75% респондентов. При этом 42% участников праздника намерены участвовать в Прощеном воскресенье, чаще всего это пожилые люди старше 65 лет (58%).

Масленичные гуляния в городах — фестивали, ярмарки и массовые мероприятия — привлекают 39% респондентов, преимущественно людей среднего возраста от 35 до 44 лет. Молодежь 25–34 лет больше ориентирована на домашние встречи: 39% планируют посетить друзей, а 26% принимать гостей у себя.

Для большинства опрошенных Масленица ассоциируется с традиционной едой и блинами (60%). 42% рассматривают праздник как символический ритуал — проводы зимы и встречу весны, 41% ценят возможность собраться всей семьей, а 40% отмечают значимость культурных традиций. Духовный аспект праздника, в частности подготовка к Великому посту, важен для 19% участников.

Владение искусством выпечки блинов у россиян достаточно высокое: 80% умеют их готовить, из которых 20% делают это уверенно и имеют собственный рецепт. Еще 35% пекут редко, но результат считают достойным, а 24% признаются, что первый блин обычно «комом» — чаще это мужчины и молодежь 18–24 лет. 12% респондентов предпочитают есть, а не готовить блины.

Наиболее популярными добавками к блинам оказались сметана (58%), сгущенное молоко (49%), варенье и джем (37%), творог с изюмом (37%) и мед (32%). Пожилые россияне старше 65 лет выбирают блины с маслом, взрослые 45–64 лет чаще добавляют красную икру (31%), а молодежь 18–34 лет — ветчину или колбасу (20%).

Что касается подготовок к празднику, 80% опрошенных планируют закупку продуктов: муку, яйца, молоко, масло и начинки. Треть (31%) рассчитывает приобрести готовые блины, 16% — кухонные принадлежности и технику, столько же купят текстиль и декор. Молодежь более активно готовит развлекательную программу, приобретает игры, товары для творчества и одежду в народном стиле.

Средний бюджет на празднование составляет 2 500 рублей. 28% планируют потратить до 1 000 рублей, 39% — от 1 000 до 3 000 рублей, 19% — 3 000–5 000 рублей, а 10% готовы потратить более 5 000 рублей, преимущественно молодежь, планирующая масштабное празднование.

