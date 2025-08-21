Восемь российских городов вошли в топ мест для показа иностранцам

Эксперты из туриндустрии предложили туристам, приезжающим в Россию из-за границы, посетить топ-8 городов, которые удивят их своей красотой и атмосферой. Как отмечает портал 78.ru, иностранцам определенно следует посетить сибирскую и восточную части страны.

Одним их самых популярных направлений стала Казань. Отмечается, что этот город поражает не только гармоничным сочетанием Европы и Востока на одной площади, но и своей ухоженностью, безопасностью и развитой инфраструктурой. Гости отмечают гостеприимство местных жителей и богатство татарской кухни.

Еще один интересный город — Владивосток, который манит своим уникальным расположением на берегу Тихого океана. Его морская атмосфера, гигантские мосты, смешение русской и азиатской культур, а также роскошные пляжи и вкусная еда оставляют незабываемые впечатления.

Для тех, кто ищет атмосферу старины, идеально подходят города вроде Иркутска с его купеческими особняками и музеем декабристов, или Тобольск с белокаменным кремлем и отсутствием туристической суеты.

Особое место в «карте иностранца» занимают города Золотого кольца. Суздаль, например, очаровывает путешественников своими старинными церквями, деревянными домами и неспешным ритмом жизни.

Кострома также привлекает своим провинциальным уютом и богатой историей, свидетелем которой является Ипатьевский монастырь — колыбель династии Романовых. А Плес, сравнимый с европейскими курортами, манит любителей искусства своими музеями, галереями и памятью о знаменитом российском художнике Исааке Левитане.

Настоящим открытием станет для иностранцев Дербент — один из древнейших городов России. Его персидская крепость Нарын-Кала, южный колорит и многонациональная культура показывают нетипичную для стереотипов Россию.

Дагестан в целом поражает гармонией, где мирно сосуществуют разные религии, а древние понятия чести и дружбы преодолевают любые границы.

Несмотря на некоторые сложности, такие как слабое знание английского языка или устаревшая инфраструктура в отдельных местах, именно «неглянцевая» реальность, искренность жителей и глубина культурного погружения делают путешествие по российским городам по-настоящему запоминающимся опытом для любого иностранца.

