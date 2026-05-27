Пошлины для мигрантов выросли в 12 раз: депутат Госдумы объяснил, зачем потребовались новые меры

Госдума в первом чтении приняла законопроекты о многократном повышении государственных пошлин для иностранных граждан. Сборы за оформление российского гражданства вырастут в 12 раз — с 4,2 до 50 тысяч рублей, за разрешение на временное проживание — в 8 раз, а за вид на жительство — в 5 раз. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (фракция «Родина») в беседе с REGIONS назвал это решение логичным шагом и экономическим барьером для нелегальной иммиграции.

Миграционная политика России получает новое финансовое измерение. Парламент принял в первом чтении сразу два законопроекта, которые вносят изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан», закон «О гражданстве РФ» и Налоговый кодекс. Суть одна: госпошлины для мигрантов существенно повышаются.

Цифры говорят сами за себя. Получение российского паспорта подорожает с 4,2 до 50 тысяч рублей — рост в 12 раз. Разрешение на временное проживание обойдется не в 1,9 тысячи, а в 15 тысяч. Вид на жительство — с 6 до 30 тысяч рублей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция «Родина») в беседе с REGIONS пояснил, что многократное повышение пошлин преследует две цели. С одной стороны — сделать миграционные потоки более прозрачными, отсечь тех, кто приезжает с неясными намерениями. С другой — пополнить федеральный бюджет. Ожидаемые дополнительные доходы составляют около 15 миллиардов рублей в год.

«Такой подход позволяет переложить часть финансового бремени, связанного с пребыванием иностранных граждан, на них самих, одновременно создавая экономический барьер для нелегальной иммиграции», — пояснил парламентарий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу, подчеркнул, что пребывание иностранцев в стране должно быть экономически обоснованным. Те, кто приезжает в Россию жить и работать, по его словам, обязаны знать русский язык, уважать российское законодательство, духовно-нравственные ценности, историю и культуру страны. Володин также напомнил, что на сегодняшний день уже принято 22 закона, сформировавших правовую основу миграционной политики. Новые пошлины — очередное звено в этой цепочке.

