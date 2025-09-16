Россияне переориентировались на коммуналки

За последние два десятилетия количество коммунальных квартир в России сократилось более чем вдвое. Несмотря на эту тенденцию, в условиях ужесточения ипотечного кредитования данный тип жилья вновь стал привлекать внимание покупателей, как сообщает федеральная компания «Этажи» изданию «Коммерсантъ».

Высокие процентные ставки по ипотеке заставляют многих россиян рассматривать покупку комнаты в коммуналке в качестве доступного варианта для приобретения первого жилья. На сегодняшний день лидером по такому спросу является Санкт-Петербург, где доля подобных сделок достигает 10%. В Москве интерес к коммуналкам примерно в два раза ниже. В других миллионниках рынок развит слабее, что объясняется в первую очередь ограниченным предложением.

С экономической точки зрения коммунальная квартира может быть выгодной инвестицией: стоимость комнат традиционно ниже, а их цены демонстрируют более плавный рост. Ключевой фактор успеха такой инвестиции — возможность последующего выкупа всех комнат и объединения объекта в целую квартиру, которую можно продать с максимальной прибылью, значительно превышающей доход от продажи комнат по отдельности.

