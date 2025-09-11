Россияне променяли бутики на комиссионки

Согласно совместному исследованию МТС Банка и МТС AdTech, проведенному летом 2025 года, популярность комиссионок в России резко возросла. Количество покупок в них увеличилось на 58% в годовом выражении.

Как полагают аналитики, такая динамика свидетельствует о формировании более осознанной модели потребительского поведения: люди стали рациональнее подходить к обновлению своего гардероба. Интересно, что на фоне роста спроса средний чек в комиссионках, напротив, снизился на 14% и составил 1,39 тыс. рублей.

В то же время традиционные магазины одежды столкнулись с падением продаж. Количество транзакций в них сократилось на 23%, а средний чек уменьшился на 5% (до 3,32 тыс. рублей). Эксперты связывают эту тенденцию с массовой миграцией покупателей на маркетплейсы, где представлен широкий ассортимент как новых российских брендов, так и товаров ушедших с рынка иностранных компаний.

Наибольшая активность покупателей одежды традиционно фиксируется в периоды сезонной смены гардероба — в марте, мае-июне, а также в августе на фоне подготовки к новому учебному году.

