Россияне смогут подтвердить возраст по биометрии на кассах самообслуживания

В России введут биометрическую систему для подтверждения возраста на кассах самообслуживания, что упростит покупку товаров, требующих возрастного ценза. Об этом также сообщил ТАСС .

В российских магазинах появится новая система подтверждения возраста на кассах самообслуживания — с помощью биометрии. Об этом сообщил Владислав Поволоцкий, генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ), в рамках Восточного экономического форума.

Он уточнил, что первый тестовый запуск планируется уже на эту осень. Таким образом, покупателям, которым необходимо подтвердить свой возраст для покупки определенных товаров, больше не потребуется предъявлять документы — достаточно будет воспользоваться биометрическими данными.

Ранее эксперты оценили цель введения биометрии в РЖД.