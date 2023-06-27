Россияне снова начали покупать туры заранее

Среди россиян снова растет тенденция на заблаговременную покупку и планировку отдыха. После тяжелого и неопределенного периода, граждане РФ заново привыкают к планированию отпуска.

Различные представители тур. бизнеса отметили возвращение тенденции на запланированный отпуск среди россиян. Они подметили, что бронирование туров позволяет сэкономить на отдыхе до 60% от его стоимости, и спланировать его более эффективно. С заранее забронированной поездкой легче составить график и сравнить предложения на рынке.

Самыми популярными направлениями для туристов из РФ так и остаются Турция, Таиланд и Черногория. Представители туризма даже заметили необычную тенденцию: некоторые туристы бронируют туры уже на следующее лето. Замеченное не может их не радовать, ведь это говорит о восстановлении доверия к рынку.