Продажи туров из России в Китай на сентябрь и октябрь выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, продажи туров во Вьетнам за тот же период увеличились у разных туроператоров на 40–140% год к году, а в Китай — до 100%. Китай занимает седьмое место среди востребованных направлений на осень. Средняя продолжительность поездки — девять суток, средний чек — от ₽190 тыс. до ₽250 тыс.

Лидером осенних бронирований остается Турция: на нее приходится около 50% всех заявок. Далее следуют Египет (17%) и Вьетнам (10%), Таиланд (6%), ОАЭ и Абхазия (по 4%).

Эксперты также отмечают рост интереса к новым направлениям. Заметно увеличился поток в Африку: популярность набирает Занзибар. Одна из причин — появление прямых рейсов из Москвы, которые сделали путешествие удобнее.