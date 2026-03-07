«История неприятная»: в церкви раскрыли истинное отношение к 8 марта

В Русской православной церкви, кажется, нашли способ примириться с Международным женским днем, не вступая в противоречие с собственной историей. Игумен Макарий (Маркиш), возглавляющий отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, назвал 8 Марта праздником, который несмотря на сомнительное прошлое, стал по-настоящему домашним и светлым.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» служитель признал, что у даты есть «неприятная, болезненная история». Однако, по его словам, это не повод отказываться от праздника сегодня — подобных примеров в календаре предостаточно, достаточно вспомнить Первомай. Главное, по мнению игумена, что 8 Марта со временем трансформировалось во что-то совершенно иное, чем диктовала история прошлого.

«Но 8 Марта на сегодняшний день стало праздником домашним, добрым, позитивным, и сомнений тут никаких быть не должно. Кроме только его феминистического и антисоциального, в нашем понимании, происхождения? Но таких праздников много. Он должен быть добрым, должен быть направленным на подкрепление и акцентуацию достоинства женской природы, материнства и женственности», — отметил священник.

Отвечая на вопрос о подарках, представитель церкви заметил, что это личное дело каждого. Главное, чтобы внимание к женщинам в этот день не сводилось к пустым формальностям, а несло в себе искреннее тепло и уважение. И тогда, уверен игумен, даже праздник с «феминистическим и антисоциальным происхождением» способен стать поводом для добрых семейных традиций.

