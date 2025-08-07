Россияне выбрали Японию как самую дорогую страну для отдыха

Согласно данным, предоставленным агрегатором туров Onlinetours, большинство опрошенных граждан России (35%) считают наиболее дорогостоящим направлением для отпуска Японию. Об этом сообщила «Газета.Ru», ссылаясь на аналитические данные компании.

Сейшельские острова и Маврикий, набравшие по 17% голосов, разделили второе место в рейтинге самых дорогих направлений по мнению путешественников. Мальдивы, хотя и ассоциируются у многих с элитным отдыхом, заняли третье место с 15% голосов.

В список дорогостоящих направлений также вошли Саудовская Аравия и Катар, получившие по 8% голосов респондентов.

Аналитики подчеркнули, что в последнее время поездки в Японию стали более доступными для россиян. Они рекомендовали планировать посещение страны в периоды, когда нет пикового туристического спроса, например, вне сезонов цветения сакуры и осенней листвы момидзи.

Специалисты также поделились советами о том, как сократить расходы на проживание в Японии. Они отметили, что за 6-8 тыс. руб. за ночь вполне реально найти небольшой номер в трехзвездочном бизнес-отеле с удобным расположением.

Хостелы, по их словам, предлагают еще более бюджетные варианты — около 2-2,5 тыс. руб. за ночь. Любителям традиционного японского стиля рекан можно найти номера с ужином и завтраком, например, с видом на Фудзи, примерно за 10 тыс. руб. при условии бронирования за несколько месяцев.

Касательно отдыха на Мальдивах, эксперты рекомендовали обратить внимание на локальные острова, где цены гораздо более привлекательные. Они утверждают, что отели на острове Маафуши часто оказываются дешевле, чем на юге России, а авиакомпании нередко предлагают выгодные тарифы до Мале, позволяя добраться до Мальдив иногда всего за 15 тыс. руб.

По словам аналитиков, недельный отпуск с прямым перелетом из Москвы в августе в гостевом доме на локальных островах с питанием полный пансион обойдется примерно в 260 тыс. руб. на двоих. В то время как отдых на популярных мальдивских курортах в среднем будет стоить 400-500 тыс. руб. на двоих.

