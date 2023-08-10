Россияне высмеяли основателя «Яндекса» за критику действий ВС РФ

Напомним, что Аркадий Волож является основателем крупнейшей IT-компании в России «Яндекс». Однако после того, как началась специальная военная операция на территории Украины, айтишник уволился из нее, после чего решил совсем уехать из России.

Его политическое молчание, длившееся больше года, прервалось, когда он сделал несколько заявлений в адрес нашей страны. Как выяснилось, Волож выступает против действий, которые совершают Вооруженные силы Российской Федерации.

Комментаторы указали на то, что его слова о переезде идут в разрез с неоднократными встречами, которые он провел с Владимиром Путиным в 2017 и 2020 годах.