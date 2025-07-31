Россияне за неполный 2025 год умудрились заложить почти миллион автомобилей

Граждане России в первой половине текущего года оформили около 1,5 миллиона сделок с движимым имуществом, из которых 999,5 тысячи были связаны с транспортными средствами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную нотариальную палату Российской Федерации.

Согласно информации, предоставленной Федеральной налоговой службой, в большинстве случаев автомобиль становится залоговым имуществом, когда человек берёт кредит на его приобретение.

Кредитные организации сообщили, что во втором квартале 2025 года количество выданных кредитов снизилось на 43,2% по сравнению с первым кварталом.

«За полгода 2025-го в реестр внесено на 8% меньше записей о транспортных средствах, чем за первые шесть месяцев прошлого года», – рассказало ведомство в беседе с изданием..

В то же время наличие задолженности или иных обременений не является препятствием для продажи транспортного средства. Более того, это не создаст проблем при регистрации автомобиля в ГИБДД новым владельцем, как пояснили в ФНП.