Россияне за неполный 2025 год умудрились заложить почти миллион автомобилей
«Известия»: жители РФ заложили почти миллион автомобилей в 2025 году
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Граждане России в первой половине текущего года оформили около 1,5 миллиона сделок с движимым имуществом, из которых 999,5 тысячи были связаны с транспортными средствами. Об этом пишут«Известия» со ссылкой на Федеральную нотариальную палату Российской Федерации.
Согласно информации, предоставленной Федеральной налоговой службой, в большинстве случаев автомобиль становится залоговым имуществом, когда человек берёт кредит на его приобретение.
Кредитные организации сообщили, что во втором квартале 2025 года количество выданных кредитов снизилось на 43,2% по сравнению с первым кварталом.
«За полгода 2025-го в реестр внесено на 8% меньше записей о транспортных средствах, чем за первые шесть месяцев прошлого года», – рассказало ведомство в беседе с изданием..
В то же время наличие задолженности или иных обременений не является препятствием для продажи транспортного средства. Более того, это не создаст проблем при регистрации автомобиля в ГИБДД новым владельцем, как пояснили в ФНП.
«При этом к новому хозяину переходят финансовые обязательства прежнего собственника. И если тот перестанет выплачивать кредит, банк переключится на новоиспеченного владельца. Придется вернуть или деньги, которые должен другой человек, или авто», – добавили в ведомстве.