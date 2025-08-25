Россиянин исчез во время межконтинентального заплыва через Босфор
Фото: [unsplash.com]
В ходе межконтинентального заплыва через пролив Босфор исчез россиянин Николай Свечников. Он стал единственным из почти трех тысяч участников, кто не вернулся к финишу, передает Mash в своем Телеграм-канале.
Ежегодный заплыв, организованный Национальным олимпийским комитетом Турции, в 37-й раз собрал пловцов из 81 страны.
Поисковые мероприятия начались в 16:00, как сообщили организаторы и стамбульская полиция.
29-летний Александр Свечников — мастер спорта по плаванию, отмечает Mash. Хотя бы сходя из этого, исчезновение россиянина выглядит странно.
