Россиянин исчез во время межконтинентального заплыва через Босфор

В ходе межконтинентального заплыва через пролив Босфор исчез россиянин Николай Свечников. Он стал единственным из почти трех тысяч участников, кто не вернулся к финишу, передает Mash в своем Телеграм-канале.

Ежегодный заплыв, организованный Национальным олимпийским комитетом Турции, в 37-й раз собрал пловцов из 81 страны.

Поисковые мероприятия начались в 16:00, как сообщили организаторы и стамбульская полиция.

29-летний Александр Свечников — мастер спорта по плаванию, отмечает Mash. Хотя бы сходя из этого, исчезновение россиянина выглядит странно.

Ранее сообщалось, что погибший в горах супруг Натальи Наговицыной еще при жизни предостерегал супругу от покорения пика Победы.