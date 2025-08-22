«Шансы на выживание есть всегда»: умерший в горах супруг Натальи предостерегал от подъема на пик Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицына, которая на протяжении более недели ждет помощи спасателей в горах Киргизии, во время прошлых экспедиций сталкивалась с рядом сложностей, сообщил KP.RU. В 2021 году на ее глазах в горах умер супруг Сергей.

По информации издания, еще при жизни супруг предостерегал Наталью от покорения пика Победы. Мужчина предупреждал, что ей потребуется сильная физическая подготовка. В 2024 году 46-летняя женщина уже пробовала покорить гору, но гид повернул назад. В нынешнем году она решила добиться желаемой цели, несмотря на недавний перелом ноги.

«В прошлом году она ходила на Хан-Тенгри, акклиматизировалась и пыталась пойти на Победу, но в начале маршрута ее “развернули” из-за слабой физической подготовки», — рассказал корреспонденту KP.RU пятикратный чемпион Казахстана по альпинизму, обладатель двух золотых ледорубов, тренер по альпинизму Борис Дедешко.

По информации издания, стоимость путевки стоила 40 тыс. руб. В группе альпинистов были разные спортсмены. Наталья оказалась единственной женщиной. Знакомый Натальи альпинист Игорь верит, что женщина может дождаться помощи. Он поделился собственным опытом. Так, после покорения высоты 7 тыс. метров он некоторое время только пил, но ел. По мнению мужчины, многие процессы организма замедляются из-за нехватки кислорода.

«Судя по видео с дрона, который запускали к ней, она укрылась за огромным камнем, его называют Черной скалой или Парусом. В нем есть впадина, мульда, к сожалению, она небольшая, поэтому плохо защищает ее – на том же видео видно, как палатка колышется. Но шансы на выживание есть всегда, иначе бы спасатели не шли к ней», — высказал мнение альпинист Игорь.

Ранее сообщалось, что российской альпинистке, застрявшей на пике Победы, могут выставить счет за спасение.