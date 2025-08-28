Россиянин прилетел из отпуска с лихорадкой денге

Мужчина заболел лихорадкой денге после укуса комара и чуть не умер. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Российский турист едва не погиб после укуса комара во время отдыха на Шри-Ланке. По информации источника, 28-летний Евгений из Подмосковья почувствовал резкое ухудшение самочувствия сразу после прибытия в московский аэропорт.

Мужчина сообщил, что у него начался сильный озноб, резко поднялась температура до 40 градусов, появилась мучительная головная боль и ломота в суставах. Медики диагностировали у пациента лихорадку денге и экстренно госпитализировали в инфекционное отделение.

После проведения интенсивной терапии с применением капельниц состояние туриста стабилизировалось. По последним данным, мужчина уже чувствует себя значительно лучше и продолжает восстановление в медицинском учреждении.

