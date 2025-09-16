Россиянин проснулся в поезде от ножа в спине

Жителю Алтайского края предстоит ответить перед судом в Бурятии за нападение на спящего попутчика в поезде, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

В Бурятии будут судить 49-летнего жителя Алтайского края, который, по версии следствия, пытался убить своего попутчика в поезде, следовавшем из Кисловодска в Тынду. По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, внезапно атаковал своего попутчика, вонзив ему нож в спину, когда тот спал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Благодаря своевременной медицинской помощи, жертве удалось выжить. Нападавший был задержан и сейчас находится под стражей. Экспертиза выявила у него временное психическое расстройство на момент совершения преступления.

