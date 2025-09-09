Россиянин разделся до носков и вышел на ночную улицу пугать народ — видео

Очевидцы засняли на видео обнаженного мужчину, прогуливавшегося по улице в Московской области. Об этом также сообщил РБК , ссылаясь на источник в социальных сетях.

В подмосковном Ступино прохожие стали свидетелями необычного зрелища: по улице Чайковского разгуливал обнаженный мужчина. Видеозапись инцидента появилась в местном телеграм-канале. На кадрах видно, как россиянин в одних носках идет мимо машин, пытается открыть одну из них, а затем ложится на асфальт. Очевидцы вызвали полицию.

Позже мужчину заметили в магазине, где он оказал сопротивление прибывшим правоохранителям и разбил бутылку. В МВД по Московской области заявили, что информация об инциденте не поступала. По словам свидетелей, мужчина вышел из дома, где расположен мини-хостел.

Ранее жительницу Москвы наказали за мемы с голыми политиками в интернете.