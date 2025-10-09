Россиянин скончался в туалете больницы после отказа врачей в помощи

В Чите трагически скончался 49-летний мужчина, которому неоднократно отказывали в госпитализации. Тело россиянина было обнаружено в туалете больницы. О случившемся сообщила журналистка Ксения Собчак, передает «Лента.ру».

По данным источника, мужчина почувствовал себя плохо еще 7 мая. Обратившись за медицинской помощью, он столкнулся с отказом диспетчера скорой помощи из-за загруженности. Ему рекомендовали самостоятельно обратиться в больницу.

В краевой клинической инфекционной больнице мужчине, по словам родственников, отказали в госпитализации из-за отсутствия прививки от кори и выписали арбидол. Он был вынужден добираться домой пешком, несмотря на слабость и боль.

Состояние ухудшилось: появилась высокая температура, гнойные выделения, опухла шея. После повторного вызова скорой помощи, ему снова было отказано в госпитализации в городской клинической больнице № 1.

Супруга мужчины вызвала скорую. В железнодорожной больнице ему поставили диагноз «тупая травма живота», несмотря на его отрицание травмы. После долгого ожидания в коридоре, в хирургическом отделении он был найден мертвым в туалете.

В настоящее время родственники погибшего обратились в правоохранительные органы с заявлением.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области многодетный отец скончался после отказов в госпитализации.