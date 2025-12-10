Россиянин слетал в США и описал жизнь местных фразой из трех слов

Фото: [ Дети из Курской области побывали на самой высокой в мире фабрике мороженого/Медиасток.рф ]

Российский путешественник посетил США и был очень поражен тем, что американцы всеми силами не стремятся жить в собственных домах. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием #делайчехочешь на платформе «Дзен».

В своей публикации автор отметил, что в его стране наличие квартиры является символом статуса, тогда как в США она рассматривается скорее как инструмент. В Америке дом не символизирует успех, а становится ежемесячной финансовой нагрузкой, что вызывает у американцев чувство угнетения.

«Если человек купил дом, то знакомые начинают его жалеть. Потому что теперь он в заложниках у ипотеки, страховки, налогов и газонокосилки», — такими словами описал увиденное россиянин.

Блогер отметил, что в США всё устроено так, чтобы минимизировать необходимость в долгосрочных обязательствах. Здесь можно арендовать практически всё: автомобиль, жильё, бытовую технику и даже мебель. Путешественник был поражён тем, что за один день можно найти новый дом, подписать договор онлайн, и при этом никто не потребует бумажку с пропиской, как это принято в России.

Аренда жилья, по словам россиянина, предоставляет определённую свободу, но одновременно вызывает постоянное беспокойство. Ведь владелец недвижимости может внезапно изменить условия проживания, повысить арендную плату или даже продать свое имущество.

«Ты живешь красиво, но не по-своему. Нельзя прибить полку, нельзя перекрасить стены, даже гвоздь — и тот под запретом», — констатировал он.

Автор подчеркнул, что американцы не стремятся покупать собственное жилье, поскольку им не требуется привязываться к определенному месту жительства. У них отсутствует страх, что стоимость недвижимости внезапно возрастет. Они предпочитают оставаться мобильными, легко менять города, климатические условия и место работы, подытожил соотечественник.

Ранее россиянка поплавала по российским рекам за 100 тыс. руб. и описала свой круиз фразой из трех слов.