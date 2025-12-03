Россиянка поплавала по российским рекам за 100 тыс. руб. и описала свой круиз фразой из трех слов

Российская путешественница Татьяна, потратившая на круиз более 100 тысяч рублей, осталась недовольна поездкой. Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», а ее отзыв был опубликован на интернет-платформе «Дзен».

В июне 2025 года пара отправилась в путешествие на теплоходе «Павел Бажов». Маршрут включал Сарапул, Астрахань, Казань и возвращение в Сарапул. Однако их ожидания не оправдались уже при первом знакомстве с каютой. Воздух был тяжелым, пахло канализацией, а душевая кабина оказалась настолько тесной, что в ней едва можно было разместиться.

Татьяне не понравилось питание на теплоходе из-за его однообразия. Меню состояло «в основном из баклажанов».

«Выбора блюд практически не было. А завтрак вообще как будто рассчитан на детей. Предлагали кукурузные хлопья и шоколадные шарики. Выпечка была несвежей», — пожаловалась она.

Туристка из России отметила, что порции были небольшими, овощи невкусными, а меню однообразным. Единственным плюсом круиза, по ее словам, стали вечерние культурные мероприятия.

Путешественница выразила недовольство скромностью досуга и анимации на теплоходе.

