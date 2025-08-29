Мужчина жестоко расправился с младенцем под влиянием алкоголя

Мужчина предстанет перед судом за убийство собственного внука. Трагедия случилась, когда он находился с младенцем в одном помещении, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

В Москве предстанет перед судом 50-летний мужчина, обвиняемый в убийстве собственного внука 2023 года рождения. По данным следствия, трагедия произошла, когда дед находился с ребенком один на один и употреблял алкоголь. Согласно материалам дела, обвиняемый нанес младенцу многочисленные удары руками по телу.

Затем мужчина начал бить ребенка о твердые поверхности — стену и пол. Медицинская экспертиза установила, что полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. В ходе следственных действий подсудимый частично признал свою вину. Уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.

