Россиянина укусил «ласковый убийца» в Таиланде
Российский турист стал жертвой опасного насекомого во время отдыха в Таиланде, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
38-летнего жителя Самары укусил клоп вида Triatominae, известным как «ласковый убийца», во время отдыха в тайской Паттайе. Это насекомое способно переносить смертельно опасную болезнь Шагаса.
Отмечается, что мужчина, стоя на балконе, почувствовал резкую боль от укуса. Он немедленно сфотографировал насекомое и обратился в местную больницу.
Врачи провели необходимые анализы и не обнаружили признаков заражения какой-либо инфекцией, после чего отпустили российского туриста домой.
Примечательно, что симптомы болезни Шагаса могут проявиться спустя длительное время — от 10 до 30 лет после укуса. Заболевание поражает сердечную мышцу и пищеварительную систему и часто приводит к летальному исходу.
Медики рекомендуют туристам в тропических странах проявлять особую осторожность и немедленно обращаться за медицинской помощью при любых укусах неизвестных насекомых.
