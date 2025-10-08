Россиянина укусил «ласковый убийца» в Таиланде

Российский турист стал жертвой опасного насекомого во время отдыха в Таиланде, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

38-летнего жителя Самары укусил клоп вида Triatominae, известным как «ласковый убийца», во время отдыха в тайской Паттайе. Это насекомое способно переносить смертельно опасную болезнь Шагаса.

Отмечается, что мужчина, стоя на балконе, почувствовал резкую боль от укуса. Он немедленно сфотографировал насекомое и обратился в местную больницу.

Врачи провели необходимые анализы и не обнаружили признаков заражения какой-либо инфекцией, после чего отпустили российского туриста домой.

Примечательно, что симптомы болезни Шагаса могут проявиться спустя длительное время — от 10 до 30 лет после укуса. Заболевание поражает сердечную мышцу и пищеварительную систему и часто приводит к летальному исходу.

Медики рекомендуют туристам в тропических странах проявлять особую осторожность и немедленно обращаться за медицинской помощью при любых укусах неизвестных насекомых.

Ранее сообщалось, что российского туриста нашли мертвым на курорте в Таиланде.