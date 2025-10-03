Россиянка открыла неожиданную любовь японцев к России

Российская блогерша Анна Гекдемир рассказал о впечатлениях после посещения Японии, где она проживала в доме местной семьи в Осаке. Своими эмоциями девушка поделилась в блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянки, хозяева жилья, Хиротоши-сан и его супруга, сами очень любят путешествовать и с радостью принимают туристов в своем доме.

Особый интерес у Гекдемир вызвал диалог с хозяином дома, который с неподдельным любопытством расспрашивал ее о России, культурных особенностях страны и языковых тонкостях.

Позже выяснилось, что японец ранее уже посещал Санкт-Петербург и теперь мечтает познакомиться с другими городами РФ.

Удивительным фактом стало и то, что Хиротоши-сан потратил на прием гостей значительно больше средств, чем получил за размещение, включая организацию завтраков и ужинов в местном ресторане.

Такая щедрость и искреннее гостеприимство тронули российскую блогершу, которая не ожидала подобного радушия в стране восходящего солнца.

