«Привычки ругаться»: блогерша жестко высказалась о русских в США

Тревел-блогер из России Марина Ершова, проживающая в США, поделилась наблюдениями о соотечественниках, перебравшихся за океан. Ими она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По ее словам, некоторые россияне привезли с собой определенные привычки, которые заметно выделяются на местном фоне. Ершова описала это фразой «привезли с собой привычку ругаться».

Она уточнила, что речь идет не только о сквернословии, но и в целом о склонности жаловаться, выяснять отношения и делить окружающих на «своих» и «чужих».

Блогерша отметила, что Америка меняется под влиянием приезжих иностранцев, к которым она причислила и украинцев. Из-за них, по мнению Ершовой, исказилось само понятие «американской мечты».

Путешественница уже обращалась к теме различий между менталитетами. Она указывала на то, что патриотизм американцев проявляется в первую очередь в конкретных поступках, а не в громких словах, что, по ее мнению, отличается от подхода, распространенного среди некоторых ее соотечественников.

