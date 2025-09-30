«Привычки ругаться»: блогерша жестко высказалась о русских в США
Тревел-блогер из России Марина Ершова, проживающая в США, поделилась наблюдениями о соотечественниках, перебравшихся за океан. Ими она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».
По ее словам, некоторые россияне привезли с собой определенные привычки, которые заметно выделяются на местном фоне. Ершова описала это фразой «привезли с собой привычку ругаться».
Она уточнила, что речь идет не только о сквернословии, но и в целом о склонности жаловаться, выяснять отношения и делить окружающих на «своих» и «чужих».
Блогерша отметила, что Америка меняется под влиянием приезжих иностранцев, к которым она причислила и украинцев. Из-за них, по мнению Ершовой, исказилось само понятие «американской мечты».
Путешественница уже обращалась к теме различий между менталитетами. Она указывала на то, что патриотизм американцев проявляется в первую очередь в конкретных поступках, а не в громких словах, что, по ее мнению, отличается от подхода, распространенного среди некоторых ее соотечественников.
