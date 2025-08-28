Россиянка подозревается в создании «пирамиды»: пострадавшие потеряли 400 млн рублей

Жительница Подмосковья, представлявшаяся успешным застройщиком, подозревается в создании финансовой пирамиды, через которую она могла похитить более 400 млн руб. у 80 инвесторов, пишет Baza.

Мошенница, которая представлялась Надеждой, выступала на известной конференции по недвижимости. На ней она рассказывала о своем опыте в качестве риелтора и отмечала, что занимается этим делом с 2016 года.

Одна из пострадавших познакомилась с женщиной на этой же конференции в 2023 году. Наслушавшись обещаний Надежды, она инвестировала 2 млн руб. в строительство объекта, который обещал стать успешным и доходным.

Пострадавшая рассказала, что первые выплаты процентов от инвестиций поступали исправно, из-за чего она захотела вложить еще 10 млн руб. в проект. Однако в феврале 2024 года выплаты прекратились, а Надежда и ее помощница исчезли.

Жертвами «успешного риелтора» стали около 80 человек. Все они подали на нее в суд. Как удалось выяснить правоохранителям, Надежда использовала фальшивые стройки, поддельные отзывы и имитацию успешной деятельности, чтобы привлекать новых клиентов.

Уголовное дело в отношении мошенницы возбуждено, однако она по-прежнему остается на свободе. Расследование продолжается.

Ранее эксперт по инвестициям и финансовым рискам Ярослав Остудин предупредил о новых схемах мошенничества с недвижимостью.