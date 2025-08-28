Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества с недвижимостью

Рост мошеннических схем в сфере недвижимости заставил агентства усилить проверки кандидатов на должность риелтора. Как рассказал в интервью «Газете.Ru» эксперт по инвестициям и финансовым рискам Ярослав Остудин, злоумышленники все чаще притворяются агентами для проведения фиктивных сделок.

Ключевыми признаками мошенничества являются слишком привлекательные предложения с заниженными ценами, упоминания о срочной продаже или проблемах с документами, а также попытки оказать эмоциональное давление с требованием предоплаты.

«Хороший агент никогда не торопит. Если вас торопят, не дают внимательно ознакомиться с документами, не отвечают на вопросы, то это повод приостановить сделку», — отметил Остудин.

Специалист рекомендует тщательно проверять документы и лицензии риелтора, а также репутацию агентства через официальные реестры (ОГРН, ИНН) и отзывы в интернете.

Важным этапом покупки является проверка самой квартиры. Необходимо заказать выписку из ЕГРН для подтверждения прав собственности и отсутствия обременений, а также проверить оригиналы правоустанавливающих документов.

Для безопасного проведения расчетов рекомендуется использовать банковский аккредитив или ячейку с обязательной описью вложения, избегая предоплат до завершения сделки.

Эксперт подчеркивает, что мошенники постоянно совершенствуют методы, создавая фейковые сайты и разрабатывая новые схемы обмана, поэтому каждый документ требует дополнительной проверки через официальные государственные порталы.

Ранее IT-эксперт Александр Маляревский назвал способы борьбы с киберпреступниками.