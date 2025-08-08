Россиянка случайно провела стрим голой, не заметив трансляцию

Российская вебкам-модель невольно вышла в прямой эфир, занимаясь настройкой оборудования. Об этом случае она рассказала в телеграм-канале «Подслушано у Вебкам-моделей».

Как следует из анонимного сообщения, перед началом работы девушка решила проверить настройки видео и звука через специализированное приложение. Однако, вместо записи тестового ролика, она случайно активировала трансляцию. В тот момент она была в домашней одежде, без макияжа, и, по ее словам, в какой-то момент сняла шорты.

Причиной произошедшего стал сбой в работе платформы, которая автоматически начала трансляцию, не уведомив об этом пользователя.

По словам девушки, после того, как она завершила, как ей казалось, запись, она обнаружила отсутствие видеофайла. Зайдя на сайт, она увидела сообщения в чате, в которых пользователи восхищались ее внешностью.

Несмотря на испытанный «кринж», модель смогла быстро справиться с неловкой ситуацией и впоследствии провела запланированную трансляцию.

Ранее сообщалось, что полиция задержала эксгибициониста в магазине во Владивостоке.