Голый мужчина шокировал покупателей магазина

В магазине Владивостока на улице Багратиона объявился покупатель, демонстрирующий полное пренебрежение к одежде. Как пишет РИА «Восток-Медиа», появившегося в чем мать родила мужчину задержала полиция.

Инцидент, моментально разлетевшийся по соцсетям, закончился задержанием 43-летнего горожанина, который предстал перед сотрудниками магазина и полиции в своем естественном виде. Покупатели рассказали, что мужчина при этом спокойно выбирал товары.

Полиция, проявив профессиональную сдержанность, передала нестандартного клиента медикам для проверки психического состояния, прежде чем решать вопрос о привлечении к ответственности. В случае вменяемости горожанин ответит по административной статье.

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