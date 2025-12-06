Россиянка, влюбившаяся в китайского диджея, оказалась в плену

Россиянка, познакомившаяся через приложение для общения с китайским диджеем Лю Ханби и влюбившаяся в него, стала жертвой жестокого насилия и оказалась в плену. Об этой истории со ссылкой на телеграм-канал SHOT рассказала «Лента.ру».

Отмечается, что после отношений на расстоянии девушка приехала к возлюбленному в город Чэнду, где быстро обнаружила, что он флиртует с другими женщинами.

Конфликт привел к тому, что диджей жестоко избил россиянку и начал угрожать ей физической расправой, вплоть до отрезания пальцев.

С тех пор девушка стала его пленницей: ей запрещалось выходить одной даже в туалет, а принимать душ можно было только с открытой дверью. Мужчина отнял у нее паспорт и избивал при каждой попытке потребовать документы обратно.

Спастись удалось чудом — девушка смогла вырваться из помещения и в одном платье добежала до контрольно-пропускного пункта жилого комплекса. Местные жители, увидев ее состояние, вызвали полицию. В ходе расследования выяснилось, что от действий этого диджея пострадали и другие девушки.

