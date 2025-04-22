Россиянка выиграла 36 млн руб., воспользовавшись ИИ

Жительница Нижегородской области выиграла 36,1 млн руб. в лотерею «Рапидо Про». Верные числа ей подсказала нейросеть. Об этом сообщило РИА Новости.

Анастасия Спицына, которая проживает в Нижегородской области, месяц подряд приобретала лотерейные билеты и наугад проставляла в них цифры.

«Потом поняла, что нужно менять подход к участию, за числовой комбинацией для билета она обратилась к нейросети», — указали журналистам в «Столото», крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей.

Искусственный интеллект рекомендовал женщине цифры, которые нужно было проставить в двух полях. Спицына так и поступила. Она выиграла 36,152 млн руб. Теперь она планирует потратить часть выигрыша на покупку недвижимости, а также на помощь своей маме с ремонтом квартиры. Победительница также захотела совершить поездку в Китай, приобрести ноутбук и другую бытовую технику.

Ранее сообщалось, что в розыгрыше лотереи «Мечталлион» сразу десять граждан России стали обладателями главного приза в размере 100 млн руб. Они разделили между собой эту сумму. Еще 17 человек стали обладателями призов в размере 1 млн руб.