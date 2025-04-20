Сразу десять человек стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху

Десять граждан России стали обладателями главного приза в размере 100 млн рублей в воскресном тираже лотереи «Мечталлион», о чем было объявлено РИА Новости .

Владельцы крупных состояний, разделившие между собой 100 миллионов рублей, приобрели билеты в различных регионах России. В их числе Алтайский край, Мурманская, Самарская, Новосибирская, Московская и Свердловская области, а также Республика Северная Осетия-Алания и Приморский край.

Кроме того, ещё 17 человек стали обладателями призов в размере одного миллиона рублей. Эти счастливчики проживают в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, а также в Республике Дагестан и Краснодарском крае.

В этом тираже было выпущено более миллиона билетов, и более 100 000 из них оказались выигрышными. Общая сумма выигрышей составила 225 563 720 рублей.