Россиянка завела карпов в затопленном подвале и устроила оттуда трансляцию для чиновников
Россиянка в Кузбассе развела карпов в затопленном подвале назло коммунальщикам
Фото: [Свежую рыбу выращивают на акваферме «Астапово» в Луховицах/Медиасток.рф]
В Кемеровской области жительница Белово вырастила карпов в затопленном подвале, чтобы выразить протест коммунальным службам. Об этом сообщает «Газета.Ru». Женщина начала разводить рыбу в подвале своего дома с августа, когда помещение оказалось под водой.
Как уверяет сама гражданка, она пытается таким образом привлечь внимание властей к коммунальной проблеме в Белово. В городе регулярно подтапливает дома, особенно в весенний период. Талая вода начинает прибывать уже в мае, поднимая уровень на 10-30 сантиметров. Обычно к августу вода полностью уходит. Однако в этом году ситуация изменилась: к концу лета уровень воды превысил 10 кубометров и затопил подвалы нескольких домов.
По словам женщины, с подтоплением столкнулись 1,5 тысячи домов в четырех районах города. В одном из них из-за воды обрушилась кирпичная стена.
Местные коммунальщики не принимают никаких мер. Администрация ограничилась тем, что прокопала ливневые каналы и заключила контракт на геологические исследования с компанией из Новосибирска. По словам горожанки, откачка воды из водоподводящих колодцев также не дала результатов.
Активистка из Белово приняла решение разводить карпов в подвале своего дома. К новогодним праздникам она планирует разыграть этих рыб среди местных жителей. Женщина ведет прямую трансляцию о происходящем для чиновников каждый день.
Чтобы избежать замерзания рыбы, подвал находится под кухней, где установлена затопленная печь. Раньше эта печь отапливала весь дом, однако сейчас женщине пришлось утеплить веранду и приобрести котёл для обогрева здания.