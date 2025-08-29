Россиянка жестоко расправилась с гостем после отказа уйти домой

Восемь лет колонии — такой приговор вынес суд жительнице Челябинска за убийство знакомого. Об этом также сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

В Челябинске 55-летняя женщина была приговорена к восьми годам колонии за убийство знакомого. Конфликт произошел 15 августа во время совместного застолья. После словесной перепалки хозяйка потребовала от гостя покинуть ее дом, но получила резкий отказ.

В ходе возникшей ссоры женщина воспользовалась ножом и нанесла мужчине несколько ударов в область грудной клетки. В процессе она повалила потерпевшего на пол. Оставив раненого гостя, женщина вернулась к себе домой.

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили на следующее утро соседи, которые вызвали правоохранительные органы. Суд признал подсудимую виновной в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

