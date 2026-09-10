В Истре и Красногорске запустят новый маршрут до станции метро «Щукинская»

В Истре и Красногорске запустят новый автобусный маршрут до станции метро «Щукинская». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Маршрут № 1302к д. Аносино – Москва (м. «Щукинская») начнет работать с 13 сентября. Он заменит маршрут № 1189, который закрывается столичным Департаментом транспорта.

На маршруте будут курсировать шесть автобусов малого класса. Они будут ходить по привычной схеме и выполнять 72 рейса в день. Первый рейс от остановки «Крона» в деревне Аносино Истры будет отправляться в 06:20, а последний рейс от остановки «м. Щукинская» – в 21:50.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году «Мострансавто» передадут более 200 новых автобусов.