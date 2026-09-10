Звезда «нулевых», певица Саша вернулась в Россию из США

47-летняя певица Александра Антонова, известная под псевдонимом Саша, вернулась в Россию после нескольких лет жизни в США. Исполнительница хита «Это просто дождь» сейчас живет вместе с матерью на даче, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Несколько лет назад Антонова уехала в США, где пыталась построить музыкальную карьеру. Она продала дом на Голливудских холмах, который ранее приобрела за $1,345 млн. Музыкальная компания артистки прекратила работу, и основным источником дохода теперь стала аренда квартиры в Москве.

Карьера Саши в России пошла на спад после выхода скандального клипа, в котором были показаны целующиеся президенты. Роскомнадзор заблокировал видео, а на артистку подали заявление в прокуратуру. После этого певица решила попробовать свои силы за океаном, но и там успеха добиться не удалось.

Ранее сообщалось, что сбежавшая из России операция певица Анна Нетребко проиграла суд против Метрополитен-оперы.