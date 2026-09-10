Смертность до 100%: врачи двух больниц Подмосковья спасли пациента от опасной инфекции

Врачи Красногорской клинической больницы и МОНИКИ спасли 41-летнего жителя Балашихи с бактериальным эндокардитом аортального клапана. Как пишет REGIONS , пациент поступил с тяжелой одышкой, высокой температурой и болью в груди, а назначенная терапия не приносила результатов.

При дообследовании медики выявили потенциально смертельную патологию. Без лечения смертность достигает 100%, даже при своевременной терапии превышает 20%. Бактерии колонизируют клапан, образуя вегетации, которые разрушают створки. Аортальный клапан перестает нормально закрываться, и кровь частично возвращается из аорты в левый желудочек — это недостаточность аортального клапана с ускоренным потоком. Заболеваемость составляет 3–10 случаев на 100 тыс. человек в год.

Диагностика сложна: симптомы неспецифичны — лихорадка в 94% случаев, слабость, потливость, снижение веса, боли в суставах. Посев крови часто отрицателен: возбудителя выделяют лишь в 25–40% случаев. Эхокардиография не всегда информативна с первого раза.

Врачи Красногорской клинической больницы провели телемедицинскую консультацию с кардиохирургами МОНИКИ и приняли решение об экстренном переводе. Специалисты стабилизировали состояние пациента, что позволило благополучно провести маршрутизацию. В МОНИКИ подтвердили диагноз и выполнили протезирование аортального клапана. Операция прошла успешно, функция нового клапана не нарушена.

«Сейчас пациент вернулся в кардиологическое отделение Красногорской клинической больницы для продолжения терапии. В ближайшее время его ждет третий этап реабилитации в ЛРКЦ „Юдино“», — говорит заведующая вторым кардиологическим отделением Красногорской клинической больницы Азиза Овезова.

Эта история — о том, как вовремя поставленный диагноз, слаженная работа врачей двух учреждений и готовность действовать быстро спасают жизнь.