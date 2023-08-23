Российские силы ПВО сбили два украинских БПЛА под Брянском

Как проинформировали в Минобороны РФ, ВСУ предприняли очередную попытку осуществить теракт на приграничной с Украиной российской территории в Брянской области.

В результате четкой работы российской противо-воздушной обороны, два украинских дрона были обнаружены и уничтожены в небе, уточнили в российском оборонном ведомстве.

«Сегодня около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два украинских БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области», - говорится в сообщении Минобороны в аккаунте в соцсетях.

Напомним, ранее военный эксперт Борис Джерелиевский предупредил о возможной крупной атаке украинских БПЛА по Москве на День независимости Украины.