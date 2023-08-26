Российская армия наступает на Купянск: ВС РФ овладели тремя опорными пунктами врага

Как информируют в соцсетях военкоры с места событий, за последние сутки Армия России значительно продвинулась на Купянском направлении.

Отмечается, что российская авиация нанесла не менее 14 ударов по скоплениям живой силы и бронетехники украинских войск в районе населенных пунктов Шейковка и Новосергеевка под Купянском.

«Наши бойцы овладели 3 опорными пунктами врага, уничтожив около 40 боевиков», - приводится в соцсетях.

Также в населенных пунктах Двуречная и Крахмальная артиллерийским обстрелом уничтожены три американские гаубицы М777, 2 минометных расчета и пикап производства США. Все контратаки ВСУ оказались безуспешными.