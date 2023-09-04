Российская авиакомпания будет совершать прямые рейсы из Сочи в Турцию

Российская авиакомпания «Россия» будет выполнять прямые рейсы между Сочи и двумя аэропортами Турции. Об этом сообщили в РИА Новости .

Авиакомпания является частью группы «Аэрофлот», самолеты компании начнут выполнять прямые рейсы из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Возобновить полеты планируется уже со 2 октября, билеты доступны для продажи на сайте «Аэрофлот». В авиакомпании отметили, что два аэропорта в Турции являются одними из востребованных направлений полетов у россиян, программа полетов будет зависеть от сезонной актуальности.

Также перевозчик напомнил, что с августа возобновлено авиасообщение России с Арменией, ОАЭ и Турцией. Сейчас рейсы выполняют самолеты Суперджет 100 в двухклассной компоновке. Планируется, что такие же авиалайнеры начнут выполнять рейсы в Египет.