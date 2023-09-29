Российская дзюдоистка Ирина Зуева призналась, что ей проще бороться с высокими соперницами

Чемпионка России Ирина Зуева рассказала, что она достигает больших успехов в поединках с высокими противниками – так просто удобнее. Все из-за техники спортсменки. Свои броски она выполняет через спину. Именно поэтому для высокого роста даже не нужно подсаживаться. Впрочем, наверняка и у других дзюдоисток есть свои хитрости и предпочтения, которыми они не станут делиться, в отличие от Ирины Зуевой. Хотя зачем победительнице Чемпионата России в Кемерове нужно что-то скрывать?

Напомним, что в финальной схватке в весовой категории до 57 кг ее соперницей оказалась Любовь Тимофейчева из Тюменской области. Спортсменка из Челябинской смогла ее победить.