Скандал в немецкой онкологии: десятки женщин получали ненужную агрессивную терапию из-за ошибки в анализах

В Германии разгорается крупный медицинский скандал, в центре которого — десятки женщин с диагнозом рак молочной железы, получившие чрезмерно агрессивную и ненужную терапию.

Как выяснилось, в бременской университетской клинике Бремен-Митте 34 пациентки на протяжении нескольких месяцев проходили тяжелейшее лечение, которое в их случае было противопоказано.

Причиной трагической цепочки событий стала фатальная ошибка в работе патологоанатома. Специалист неправильно интерпретировал результаты биопсии, ошибочно определив у женщин биомаркер HER2-положительный статус опухоли. На основании этого ошибочного заключения онкологам был дан зелёный свет на назначение мощной химиотерапии в комбинации с таргетными препаратами (моноклональными антителами), которые применяются исключительно против HER2-позитивного рака.

Пациентки, доверявшие врачам, пережили тяжелейшие последствия такого подхода. Одна из пострадавших, Сабина Хаверкамп, описала настоящий кошмар: ежедневные приступы рвоты, изнурительную диарею, полную потерю волос, нестихающие боли и даже временную утрату голоса. Позже она с ужасом узнала, что весь этот ад был напрасным — её тип опухоли не требовал столь жёсткого воздействия.

Правда вскрылась почти случайно. Насторожившийся гинеколог обратил внимание, что у двух его подопечных, проходивших лечение, опухоли вопреки прогнозам не реагировали на терапию. Это наблюдение заставило администрацию клиники провести масштабную проверку: были пересмотрены более 500 гистологических заключений. Ревизия подтвердила системную ошибку.

В результате врач-патолог был отстранён от работы. В больнице в срочном порядке внедрили «принцип четырёх глаз», обязывающий проводить двойной независимый анализ сложных случаев, а также ужесточили внутренний контроль. Расследование показало, что аналогичная проблема, связанная с неправильной диагностикой HER2, затронула и две другие клиники в Бремене.

«Мы потрясены и глубоко сожалеем об этом», — заявили в местной ассоциации больниц. Сейчас всем пострадавшим пациенткам пересматривают протоколы лечения и оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, в то время как власти и эксперты расследуют масштабы произошедшего.

