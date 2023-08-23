Российская певица осталась недовольна организацией концерта в Казахстане

Как сообщает портал «Дни.ру» , Земфира* выразила недовольство организацией своего выступления в Казахстане.

Певица Земфира* выразила свое недовольство организацией собственного выступления в Казахстане. Она опубликовала гневную тираду в социальной сети, оспаривая качество звука, освещения и технические моменты во время концерта.

Однако, организаторы выступления объяснили, что они старались помочь певице и ее команде, но столкнулись с плохим отношением. Видео, опубликованное организатором, показывает гримерку, которая выглядит грязной и захламленной. Они подчеркнули, что никогда не забудут этот визит певицы.

На данный момент Земфира* не отреагировала на опубликованные кадры, и поклонники ожидают ее мнения по этому поводу.

* Земфира Рамазанова внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, 10.02.2023