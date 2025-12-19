Российская журналистка использовала переплавленные ложки для национального образа на эфире с президентом

В рамках подготовки к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным журналистка из Якутии выбрала необычный способ создать уникальный национальный образ. Для встречи с главой государства она надела традиционные украшения, которые имеют нестандартную историю происхождения.

Перед камерами она предстала в ярко-красном костюме, дополнив его комплектом якутских изделий: бастынгой, илин кэбиьэр и косоплеткой. Особенность аксессуаров в том, что они были буквально созданы из столового серебра. Как пояснила сама журналистка: «Я сдала серебряные ложки, и наши ювелиры по весу их сделали».

Таким образом, личные предметы обихода обрели вторую жизнь, превратившись в символичный элемент народного костюма для значимого федерального события.